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Общество

Взрыв на ТЭЦ в Риддере: работа станции восстановлена

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 21:03 Фото: Zakon.kz
В Ридерре ТЭЦ работает в штатном режиме. Об этом сообщил аким города Думан Рахметкалиев, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Уk-news.kz, после утренней внештатной ситуации на ТЭЦ Думан Рахметкалиев извинился перед риддерцами.

По его словам, после хлопка пылевоздушной смеси на участке ленточного транспортера уже возобновлена подача угля, постепенно идет набор тепла в сети. Станция работает в штатном режиме. Пострадавшие шесть сотрудников станции получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения произошел на ТЭЦ Риддера 21 декабря около пяти часов утра во время проведения ремонтно-сварочных работ. В результате происшествия шесть человек пострадали

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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