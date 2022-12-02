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Курс доллара вырос на торгах 2 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,98 тенге, поднявшись на 0,73 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 66,55 тенге (+0,14).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 489,06 тенге, рубля – 7,66 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468,5-472 тенге, евро – по 493-498 тенге, российские рубли – по 7,32-7,47 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 декабря.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,23% и составили до 87,08 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,07%, до 81,28 доллара за баррель.

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Курсы валют на 2 декабря в обменниках Казахстана

Лариса Черненко
KASE
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