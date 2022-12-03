В Европе наконец согласовали предельную цену на российскую нефть
В своем Твиттере она отметила, что это стабилизирует ситуацию на мировом энергетическом рынке и принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру. Как добавила глава Еврокомиссии, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым.
"Соглашение стран ЕС о предельных ценах на российскую нефть, согласованное вместе со странами G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России".Урсула фон дер Ляйен
Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель вступит в силу 5 декабря. Ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне 75 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в 30 долларов за баррель.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2022
The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.
It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y