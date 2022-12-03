В Европе наконец согласовали предельную цену на российскую нефть

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что в Евросоюзе согласовали предельную цену на российскую нефть, передает Zakon.kz.

В своем Твиттере она отметила, что это стабилизирует ситуацию на мировом энергетическом рынке и принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру. Как добавила глава Еврокомиссии, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым.

"Соглашение стран ЕС о предельных ценах на российскую нефть, согласованное вместе со странами G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России". Урсула фон дер Ляйен

Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель вступит в силу 5 декабря. Ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне 75 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в 30 долларов за баррель.