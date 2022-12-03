Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Европе наконец согласовали предельную цену на российскую нефть

В Европе наконец согласовали предельную цену на российскую нефть Фото: pixabay
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что в Евросоюзе согласовали предельную цену на российскую нефть, передает Zakon.kz.

В своем Твиттере она отметила, что это стабилизирует ситуацию на мировом энергетическом рынке и принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру. Как добавила глава Еврокомиссии, лимит стоимости российской нефти, поставляемой по морю, будет регулируемым.

"Соглашение стран ЕС о предельных ценах на российскую нефть, согласованное вместе со странами G7 и другими партнерами, значительно сократит доходы России".Урсула фон дер Ляйен

Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель вступит в силу 5 декабря. Ранее ЕС хотел ввести потолок на уровне 75 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии настаивали на цене в 30 долларов за баррель.

Читайте также

Названы товары, которых не коснется маркировка в Казахстане

Введение обязательных выплат в Казахстане может привести к "серым" зарплатам – эксперты

Илон Маск раскритиковал Apple

Елена Вебер
Европейская комиссия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Снег, метель, туман и 34-градусные морозы ожидаются в Казахстане
ЕНПФ обратился к казахстанцам
ЕНПФ обратился к казахстанцам
Более млрд тенге украли частные судебные исполнители
Более миллиарда тенге украли частные судебные исполнители
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Названы шесть пар знаков зодиака, которые никогда не будут вместе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления