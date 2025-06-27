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Мир

Вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен поддержали 74 евродепутата

74 депутата Европарламента поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 03:30 Фото: Х/vonderleyen
Накануне группа из 74 депутатов Европарламента поддержала предложение о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

Поводом стало ее участие в коррупционном скандале времен пандемии COVID-19, передает Brussels Signal. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит отставка из-за Pfizergate – скандала вокруг закупок Евросоюзом вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее европейский суд постановил, что, отказав предоставить личную переписку фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой, комиссия нарушила правила прозрачности.

Как уточняет издание, согласно законодательству ЕС, для инициирования вотума недоверия достаточно подписей 72 депутатов, однако для его вынесения потребуется поддержка двух третей присутствующих на заседании парламентариев. За историю Еврокомиссии вотумы о недоверии выдвигались пять раз, но ни разу не набирали необходимого количества голосов.

Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в семье немецкого политика Эрнста Альбрехта и домохозяйки Хайди Адель Альбрехт. Всего в семье было семеро детей. В 1991 году она получила докторскую степень в области медицины. Позже – степень магистра в области организации общественного здравоохранения.

16 июня румынский лидер оппозиции Джордже Симион объявил о сборе подписей депутатов Европарламента для вынесения вотума недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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