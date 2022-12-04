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Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта

Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта Фото: Instagram.com/gvleps/
Концерт в Санкт-Петербурге был прерван из-за неприятного инцидента: неожиданно для фанатов их кумир – Григорий Лепс – швырнул микрофон об пол во время исполнения хита "Самый лучший день", сообщает Zakon.kz.

В середине концерта в Ледовом дворце Лепс вдруг перестал петь, а потом и вовсе ушел со сцены, явно чем-то рассерженный. Музыка при этом продолжала играть. Концерт был приурочен к юбилею исполнителя.

На кадрах видно, что чуть ранее Лепс в какой-то момент упирается руками в колени, словно хочет отдышаться. Затем артист показал зрителям жест "большой палец вверх", бросил микрофон и ушел за кулисы. По пути чем-то огорченный Лепс также снял и разбил свои очки. Некоторые поклонники пишут, что, возможно, он почувствовал себя плохо и поэтому ушел. Ясно одно: не самый лучший день и не самый лучший уход...

Однако позднее певец так прокомментировал происходящее в Instagram:

"Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи на концертах в 2023!"

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