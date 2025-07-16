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Культура и шоу-бизнес

Лепс встретил день рождения на концерте в Петербурге

Григорий Лепс празднует день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 08:50 Фото: Instagram/gvleps
15 июля Григорий Лепс встретил свой новый календарный год на концерте в петербургском Ледовом дворце, сообщает Zakon.kz.

Чтобы поздравить артиста с 63-летием, публика начала собираться у Ледового дворца задолго до начала мероприятия. После старта концерта фанаты встретили певца и его команду громкими аплодисментами и восторженными криками.

Во время выступления зрители подпевали любимым песням, зажигали фонарики на телефонах и создавали атмосферу настоящего праздника. Некоторые из них танцевали между рядами.

Лепс исполнил свои самые известные хиты, среди которых "Зеркала", "Я поднимаю руки", "Рюмка водки на столе" и другие композиции. В завершение вечера артисту подарили множество букетов.

Отрывком концертной записи Лепс поделился у себя в Instagram-сторис. Видео снял один из музыкантов певца.

Фото: Instagram/gvleps

Лепс родился 63 года назад 16 июля. Начинал свой путь как бунтарь и "двоечник", но с юности демонстрировал музыкальный талант. Его карьера взлетела только после 30-ти лет, а до этого он пел в ресторанах. Первый его музыкальный альбом "Храни Вас Бог" и хит "Натали" принесли Лепсу долгожданную известность. Сам артист увидел клип на свою песню уже из больничной палаты, где боролся с тяжелой язвой желудка. Это стало первым серьезным звонком о необходимости перемен. После выздоровления Лепс кардинально изменил образ жизни.

Помимо музыкальной карьеры, Григорий Лепс проявил себя как успешный бизнесмен. Он основал собственный продюсерский центр, владел популярными ресторанами и барами, запустил линии очков и ювелирных изделий. По данным Forbes, его заработки исчисляются несколькими миллионами долларов, а стоимость выступления на частных мероприятиях достигает 220 тыс. долларов. Артист проживает в роскошном особняке, стоимость которого оценивается в миллиард рублей, и владеет уникальной коллекцией икон, занесенной в Книгу рекордов России.

Личная жизнь артиста – не менее насыщенная. Первый брак, начавшийся со студенческих времен со Светланой Дубинской, закончился разводом, там выросла дочь Инга. Второй брак с танцовщицей Анной Шаплыковой продлился 20 лет и подарил двух дочерей и сына, но также завершился разводом в 2021 году. Летом 2024 года артист появился на публике с 18-летней Авророй Кибой, назвав ее своей невестой.

Актер Максим Виторган также испытывает хейт из-за молодой возлюбленной.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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