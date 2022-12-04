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Астрономы рассказали, что можно будет увидеть в небе в декабре

Астрономы рассказали о том, что можно будет увидеть в небе в декабре Фото: t.me/planetarium_mos
Российские астрономы анонсировали покрытие Марса Луной, два звездопада и наступление астрономической зимы, и все это в декабре – в месяце самых длинных ночей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили специалисты Московского планетария, в начале декабря можно будет наблюдать мощный метеорный поток-гигант. Геминиды превосходят по количеству звезд все остальные, даже августовские Персеиды.

Прародитель Геминид — объект под названием Фаэтон. У него нет ни комы, ни хвоста, представляет собой нечто среднее между астероидами и кометами. Метеоры потока — белые и яркие, они могут падать очень часто.

Поток действует с 4 по 17 декабря. Пик активности — в ночь с 13 на 14 декабря. По прогнозам ожидается до 150 метеоров в час.

К сожалению, условия наблюдения Геминид в 2022 году не- благоприятны, поскольку Луна близка к последней четверти, то есть будет ярко сиять на небосводе.

Далее ожидается еще один мощный метеорный поток – урсиды. Пик приходится на самую длинную ночь, с 21 на 22 декабря.

Кроме того, как отмечают специалисты планетария, 8 декабря произойдут сразу три астрономических события – полнолуние, противостояние Марса и покрытие Марса полной Луной. Все три явления произойдут утром, с 7:00 до 9:00 мск.

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