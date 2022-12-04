В список ЮНЕСКО включили два элемента казахского культурного наследия

Фото: скриншот с видео

На 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко, приняли решение включить казахстанское музыкально-кукольное искусство «Ортеке» и юмористические рассказы о Кожанасыре в список ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: