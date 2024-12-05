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Свадебный обряд Беташар вошел в список культурного наследия человечества

Свадебный обряд Беташар вошел в список культурного наследия человечества, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 12:22 Фото: Instagram/event_toistar_astana
На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в столице Парагвая городе Асунсьон казахский традиционный свадебный обряд Беташар включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД РК, комитет рассмотрел 58 номинаций, которые получили признание ЮНЕСКО, в том числе и Беташар.

Номинация "Свадебный обряд Беташар" была внесена Министерством иностранных дел РК при поддержке Министерства культуры и информации РК.

"Беташар – один из наиболее ярких и широко практикуемых обрядов казахского народа. Его признание в качестве неотъемлемой части нематериального культурного наследия человечества позволит укрепить наши общие усилия по последовательному изучению, сохранению и популяризации бесценных традиций, передаваемых из поколения в поколение", – подчеркнул постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов.

Кроме того, на сессии к мультинациональной номинации "Наурыз" присоединилась Монголия, которая стала 13-й страной, которая признала данный праздник как часть своего наследия в рамках ЮНЕСКО.

Таким образом, количество элементов с участием Казахстана в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО достигло 14, из них шесть национальных: "Казахское традиционное искусство домбрового кюя" (2014), "Казакша курес" (2016), "Асык ату" (2017), "Весенние праздничные обряды казахских коневодов" (2018), "Ортеке" (2022), "Беташар" (2024) и восемь многонациональных: "Традиционные знания и навыки изготовления казахской и кыргызской юрты" (2014), "Айтыс" (2015), "Наурыз" и "Культура изготовления и деления тонкой лепешкой: катырма, лаваш, юфка, юпка" (2016), "Наследие Коркыт ата" (2018), "Тогыз кумалак" (2020), "Охота с ловчими птицами" (2021) и "Традиции рассказов о Кожанасыре" (2022).

"Беташар" – обряд знакомства невесты с родней мужа, в переводе с казахского языка "открытие лица". Лицо невесты, которую только привезли в дом жениха, до проведения обряда "Беташар" никому не показывали. По поверьям считалось, что если девушка выходит замуж, происходит ее перерождение.

Отметим, что Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, находящийся в городе Туркестане, стал первым казахстанским объектом, внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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