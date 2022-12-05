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Какие блюда должны быть на новогоднем столе

кролик, новый год, праздник Фото: pexels
Эксперты рассказали, какие блюда стоит приготовить для встречи 2023 года. В первую очередь стоит отказаться от мяса зайца или кролика. Предпочтение стоит отдать рыбе или птице, сообщает Zakon.kz.

Чтобы порадовать Черного Кролика, можно начать с сервировки стола. Подойдут оттенки зеленого и красного, а также синего, серебристого и белого. Оформление стола также может быть выполнено в черном и золотистом цвете.

Кролик питается овощами и зеленью, поэтому эти продукты обязательно должны быть на столе. Зелень можно подать отдельно или украсить ей блюда. Обязательно на столе должна быть морковь. Из овоща можно сделать салат. Или красиво уложить на тарелке в виде вырезанных фигурок.

Так как зверек экстравагантный, для изюминки можно использовать медовые заправки и вишню в качестве дополнения.

Кролик — домашнее животное, поэтому Новый год стоит встречать дома, в кругу близких, пишет "Профиль".

Астролог Инга Павлюк отмечает, что к выбору подарков на главный праздник в году нужно подойти заранее. Ведь до Нового года осталось меньше месяца.

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