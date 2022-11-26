Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году

Астролог Инга Павлюк отмечает, что к выбору подарков на главный праздник в году нужно подойти заранее. Ведь до Нового года осталось чуть больше месяца, сообщает Zakon.kz.

К примеру, энергичным Овнам можно вручить сертификат на прыжок с парашютом или квест.

Тельцам будет интересен и полезен подарок, который пригодится в жизни и быту. Например, книга с необычными рецептами.

Любознательные Близнецы оценят настольную игру или какой-нибудь гаджет.

Что касается эмоциональных Раков, они любят заботиться о других и очень ценят заботу о себе. Их не оставит равнодушным теплый плед, набор чая или кофе.

Львы любят быть в центре внимания. Представитель огненной стихии оценит парфюм или свой стилизованный портрет.

Хороший подарок для Дев – красивый планировщик, шкатулка для хранения мелочей или именная флешка.

Весам, как отмечено в публикации "Сибкрай.ru", могут понравиться такие подарки, как: сертификат в массажный или спа-салон, набор для чайной церемонии или благовония для дома.

Есть мнение, что Скорпионам трудно угодить. Но всегда можно найти выход. К примеру, вы не прогадаете, если подарите ему бутылку хорошего алкоголя или историческую литературу.

Стрельцам в качестве подарка подойдет фитнес-браслет, мини-тренажер или беговые кроссовки.



Для Козерога отменным подарком станут беспроводные наушники, стильные часы или умная колонка.

При выборе подарка для Водолея обратите внимание на стильные яркие аксессуары и на книги-биографии известных личностей.

Рыбы будут в восторге от любого подарка, связанного с творчеством.

Ранее астрологи назвали опасные приметы для знаков зодиака.