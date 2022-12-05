Глава Минтруда высказалась про уровень бедности в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова высказалась об уровне бедности в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Бедность есть во всех странах. Есть абсолютная бедность и относительная бедность. Если рассматривать Казахстан, то здесь относительная (бедность). Растет заработная плата, растут соцвыплаты, растут потребности, цены. Сказать, что вообще бедных не будет – нельзя. Но своевременно оказывать людям поддержку и упредить эту бедность возможно". Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса

По словам министра, некоторые казахстанцы просто не знают о существовании социальной помощи. Она рассказала про случай с одной из казахстанских многодетных семей, где пара недополучала ежемесячно около 110 тыс. тенге.

"Я была в одной из областей, где многодетная семья должна была получать около 110 тыс. тенге как ежемесячное пособие. Они не знали и получали адресную соцпомощь в размере 20 тыс. тенге. Сейчас больше работы будет идти на упреждение. У нас более 200 законов в Казахстане, люди должны знать свои права и на что они могут претендовать. Дальше это уже выбор за ними". Тамара Дуйсенова

Ранее на правительственном часе в Мажилисе министр труда и соцзащиты населения заявила, что адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане будет начисляться в зависимости от медианного дохода – более высокого показателя, чем прожиточный минимум. Такие изменения предусматривает проект Социального кодекса.