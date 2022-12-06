Асхат Аймагамбетов: Безопасность детей – это вам не шутки

На аппаратном совещании Министерства просвещения назвали регионы, где школы слабо оснащены камерами и "тревожными" кнопками, передает корреспондент Zakon.kz.

С основным докладом по этому вопросу выступил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он сообщил, что, по данным акиматов на местах, в крупных городах страны насчитывается 1351 организация среднего образования. При этом 83% из них заключили договор со специализированными службами охраны. Но самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Турникеты установлены в 63% школ. Самый низкие показатели наблюдаются в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и в Алматы.

97% школ оснащены "тревожной" кнопкой.

В 51% школ от общего количества установлены системы видеонаблюдения и выведены в центры оперативного реагирования органов внутренних дел. Низкий показатель – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областях.

В 190 колледжах страны ситуация примерно такая же.

Так, по словам спикера, 66% из них заключили договор со специализированными службами охраны. Самые низкие показатели – в Туркестанской, Костанайской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях.

В 78% школ установлены турникеты. Самый низкий показатель в Павлодарской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

88% школ оснащены "тревожной" кнопкой. Самый низкий показатель в Туркестанской, Атырауской и Алматинской областях.

Оснащены системами видеонаблюдения, с обеспечением их выхода в оперативные штабы органов внутренних дел, 44% колледжей от общего количества. Низкий показатель в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов назвал обеспечение безопасности в школах страны очень важным. По его словам, этот вопрос должны держать лично на контроле акимы областей и управления образования на местах.

"К сожалению, этот вопрос не нашел еще своего решения на местах. Обеспечение безопасности детей – это самый главный вопрос. Родители, отправляя своих детей в колледжи, школы и детские сады, должны быть уверены в их безопасности. Есть поручение президента. Этот вопрос рассматривается не один, а уже два года. В других государствах, знаете, происходят разные тревожные ситуации. Есть регионы, где низкие показатели. Получается, в этих регионах не проведена соответствующая работа, это значит, что акиматы этих областей не взяли под свой контроль этот вопрос, и управления образования не проводят работу на удовлетворительном уровне". Асхат Аймагамбетов

Он поинтересовался, почему из 20 регионов только в этих четырех-пяти встречаются такие проблемы.

"Если что-то случится, кто будет нести ответственность? Самый главный вопрос – это разве не вопрос безопасности? Непонятно. Мы будем вносить предложение по привлечению к ответственности за неисполнение этого вопроса, поднимем вопрос на уровне правительства, и если до конца года не будут приняты меры, будем решать вопрос об увольнении. Безопасность детей – это вам не шутки. Регионы, где работа неудовлетворительна, должны завершить работы". Асхат Аймагамбетов

В мае 2021 года сообщалось, что видео со школьных камер будет под контролем полиции.