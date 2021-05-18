Видео со школьных камер будет под контролем полиции

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов поручил обеспечить все объекты образования "тревожными кнопками" и видеонаблюдением, передает корреспондент zakon.kz.

Благополучие и безопасность детей - это самые главные вопросы. Родители, когда отправляют своего ребенка в школу, детский сад или колледж, должны понимать, что они отправляют его в безопасное место, что дети находятся в безопасности. Для этого необходимо создать соответствующую безопасную среду. Чудовищные события в школе Казани должны стать для нас уроком, - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

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Министр поручил отнестись к вопросу безопасности в объектах образования со всей ответственностью. В частности, обеспечить все учреждения образования "тревожными кнопками" и видеонаблюдением.

Камеры видеонаблюдения всех городских школ должны быть выведены в центры оперативного управления ДВД. Вопросы качества картинки, разрешения видеокамер, хранения данных должны быть решены. Есть совместный приказ министерства образования и науки и внутренних дел. Сейчас наши коллеги вместе с другими госорганами смотрят и дают замечания, в том числе по локации установления видеокамер, по качеству и другим параметрам, - отметил глава МОН.

По словам Аймагамбетова, каждый сотрудник организации образования, в том числе дети, должны знать, как себя вести и действовать в чрезвычайных ситуациях.





Для этого необходимо проводить учения. Мы сейчас в соответствующие инструкции обязательные нормы вводим. При аттестации организаций образования будем смотреть не только на учебные планы, программы, качество знаний, а насколько школа является безопасной, как соблюдены регламенты, - заключил министр.

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли девять человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников. Позднее стрелка удалось задержать.

Ранее депутаты Казахстана высказались о ситуации в казахстанских школах. Они попросили премьер-министра ужесточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное оружие, а также усилить охрану в объектах образования.

Подробнее о том, как усилят охрану в школах можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан