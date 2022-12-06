Аймагамбетов о безопасности детей: Котельные расположены в 57 школах страны
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что в ряде регионов котельные до сих пор расположены в зданиях школ. Министр напомнил о недавнем взрыве в Акмолинской области и о важности обеспечения безопасности детей, передает корреспондент Zakon.kz.
Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях системы отопления еще расположены в зданиях ряда школ, колледжей и детских домов.
"Это представляет большую угрозу для детей. Вы знаете о ситуации, которая недавно произошла в Акмолинской области – там лишь благодаря тому, что котельная была вне здания школы, школьники не пострадали. А если бы котельная располагалась в здании школы, то мы не смогли бы избежать жертв. Это нужно понимать. Поэтому наши требования о том, чтобы вывели системы отопления на объектах образования в отдельные помещения, вполне уместны". Асхат Аймагамбетов
В целом, по его словам, из 263 школ, где отопительные системы располагались в зданиях школ, в более 200 эти вопросы решены.
"Большая работа проведена. Это нужно признать. Но и по сей день в 57 школах этот вопрос до конца не решен. Нужно, чтобы акиматы выделили средства для проведения этих работ". Глава Минпросвещения
18 октября школьная котельная взорвалась в Акмолинской области.
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