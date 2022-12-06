Аймагамбетов о безопасности детей: Котельные расположены в 57 школах страны

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что в ряде регионов котельные до сих пор расположены в зданиях школ. Министр напомнил о недавнем взрыве в Акмолинской области и о важности обеспечения безопасности детей, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях системы отопления еще расположены в зданиях ряда школ, колледжей и детских домов. "Это представляет большую угрозу для детей. Вы знаете о ситуации, которая недавно произошла в Акмолинской области – там лишь благодаря тому, что котельная была вне здания школы, школьники не пострадали. А если бы котельная располагалась в здании школы, то мы не смогли бы избежать жертв. Это нужно понимать. Поэтому наши требования о том, чтобы вывели системы отопления на объектах образования в отдельные помещения, вполне уместны". Асхат Аймагамбетов В целом, по его словам, из 263 школ, где отопительные системы располагались в зданиях школ, в более 200 эти вопросы решены. "Большая работа проведена. Это нужно признать. Но и по сей день в 57 школах этот вопрос до конца не решен. Нужно, чтобы акиматы выделили средства для проведения этих работ". Глава Минпросвещения 18 октября школьная котельная взорвалась в Акмолинской области. Читайте также Минпросвещения: Шестилеток не могут отчислять из детского сада Лаборатория сертификации продукции по международным стандартам в ВКО появится не скоро – эксперт Асхат Аймагамбетов: Безопасность детей – это вам не шутки

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