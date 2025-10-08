Школы признают аварийными, чтобы строить дома – депутат Аймагамбетов

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 8 октября 2025 года на пленарном заседании палаты поднял тему строительства жилых домов на участках, предназначенных для школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал это больной темой.

"Земля под школы и сады – не для ночных клубов и магазинов. Есть участки, в проекте детальной планировки (ПДП) они обозначены под школы или детские сады. Проходит время – и на этом месте вырастает жилой дом, торговый центр или даже ночной клуб", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, бывают случаи, когда школу признают аварийной для строительства дома, в результате на этом месте строят дом, а школу – на окраине.

Для решения проблемы он предложил запретить менять целевое назначение участков, выделенных под социальные объекты, кроме случаев, если аналогичный участок выделен в пределах 100 метров.

Ранее Аймагамбетов возмутился отсутствием нормы касательно безопасности детей в новом проекте Строительного кодекса.