#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Общество

Школы признают аварийными, чтобы строить дома – депутат Аймагамбетов

Школа, школы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 12:04 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 8 октября 2025 года на пленарном заседании палаты поднял тему строительства жилых домов на участках, предназначенных для школ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал это больной темой.

"Земля под школы и сады – не для ночных клубов и магазинов. Есть участки, в проекте детальной планировки (ПДП) они обозначены под школы или детские сады. Проходит время – и на этом месте вырастает жилой дом, торговый центр или даже ночной клуб", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, бывают случаи, когда школу признают аварийной для строительства дома, в результате на этом месте строят дом, а школу – на окраине.

Для решения проблемы он предложил запретить менять целевое назначение участков, выделенных под социальные объекты, кроме случаев, если аналогичный участок выделен в пределах 100 метров.

Ранее Аймагамбетов возмутился отсутствием нормы касательно безопасности детей в новом проекте Строительного кодекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мы тонем в море импорта: депутат Аймагамбетов о минусах фармотрасли в Казахстане
16:29, 04 июня 2025
Мы тонем в море импорта: депутат Аймагамбетов о минусах фармотрасли в Казахстане
Депутат Асхат Аймагамбетов предложил ввести акциз на трансжиры
13:42, 09 апреля 2025
Депутат Асхат Аймагамбетов предложил ввести акциз на трансжиры
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
11:56, Сегодня
Гибнут дети – депутат недоволен отсутствием одной нормы в Строительном кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: