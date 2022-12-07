От 3 до 8 лет тюрьмы получили напавшие на полицейских жители Шу

Вынесен приговор преступникам, которые напали на сотрудников полиции 7 мая этого года на привокзальной площади в городе Шу Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, в отношении восьми нарушителей назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет и 2 месяцев.

По информации ДП, 7 мая около 01.30 на привокзальной площади в городе Шу сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2114 без номеров. Водитель и пассажир автомашины оказали сопротивление представителям власти и напали на них.

Они также попытались завладеть табельным оружием и нанесли телесные повреждения полицейским. По данному факту было проведено досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК, материалы дела были направлены в суд для вынесения приговора.