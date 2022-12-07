Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

От 3 до 8 лет тюрьмы получили напавшие на полицейских жители Шу

От 3 до 8 лет тюрьмы получили, напавшие на полицейских в Шу Фото: pixabay
Вынесен приговор преступникам, которые напали на сотрудников полиции 7 мая этого года на привокзальной площади в городе Шу Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, в отношении восьми нарушителей назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет и 2 месяцев.

По информации ДП, 7 мая около 01.30 на привокзальной площади в городе Шу сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ 2114 без номеров. Водитель и пассажир автомашины оказали сопротивление представителям власти и напали на них.

Они также попытались завладеть табельным оружием и нанесли телесные повреждения полицейским. По данному факту было проведено досудебное расследование по статье 380 части 3 УК РК, материалы дела были направлены в суд для вынесения приговора.

Читайте также

Водитель врезался в дерево и вылетел через лобовое стекло по дороге на Медеу

Школьника, спасшего двух тонущих подростков в Атырау, наградили медалью

Беременная алматинка украла норковую шубу в Кызылорде

Елена Вебер
Шу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
утверждены ставки по тенговым депозитам на декабрь и январь
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления