Жителей Шу призвали выполнять законные требования властей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
1 апреля 2025 года в городе Шу Жамбылской области проводится масштабное антитеррористическое учение под названием "Шу-Антитеррор-2025", сообщает Zakon.kz.
По данным Жамбылского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
"Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности и с пониманием относиться к возможным неудобствам, а также следовать указаниям сотрудников государственных органов".Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
Такие учения, уточнили специалисты, необходимы для повышения уровня безопасности и защиты населения.
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В начале марта 2025 года сообщалось о том, что в Кыргызстане уничтожена террористическая ячейка, планировавшая атаки на чиновников и спецслужбы.
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