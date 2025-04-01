Жителей Шу призвали выполнять законные требования властей

1 апреля 2025 года в городе Шу Жамбылской области проводится масштабное антитеррористическое учение под названием "Шу-Антитеррор-2025", сообщает Zakon.kz.

По данным Жамбылского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.

"Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности и с пониманием относиться к возможным неудобствам, а также следовать указаниям сотрудников государственных органов". Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Такие учения, уточнили специалисты, необходимы для повышения уровня безопасности и защиты населения.

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В начале марта 2025 года сообщалось о том, что в Кыргызстане уничтожена террористическая ячейка, планировавшая атаки на чиновников и спецслужбы.