В Казахстане упростят организацию митингов и забастовок

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, в стране растет количество митингов и забастовок, касающихся трудовых отношений. Большая часть из них проходит, минуя этап переговоров. В результате все протесты признаются незаконными, а проблемы работников не решаются.

По ее словам, это говорит о недостатках в работе переговорных и примирительных институтов.

"В связи с этим законопроектом предусмотрено усиление роли и повышение статуса согласительной комиссии. Порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения". Екатерина Смышляева

Мажилисвумен уточнила, что к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются работники, ранее состоявшие в трудовых отношениях. В том числе и те, кто в период трудовых отношений не написал заявление в комиссию. Также появится возможность отзыва заявления.

"В целом будут упрощены процедуры организации забастовок. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. А решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции". Екатерина Смышляев

Кроме того, законопроектом введут понятие "часовая предупредительная забастовка", которая может быть проведена в период арбитража. А если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, то для принятия решения о забастовке необходимо будет создать единый орган.

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