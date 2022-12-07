Подачу петиций в Казахстане урегулируют законодательно

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты в первом чтении одобрили проект закона "Об общественном контроле" и пакет сопутствующих поправок, которыми регулируются вопросы подачи петиций в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали, президент страны дал поручение по развитию механизмов общественного контроля, и во исполнение данного поручения МИОР совместно с соответствующими международными экспертами разработаны данные законопроекты. В рамках законопроекта предлагается ряд подходов.

"Так, законопроектом определяется понятие общественного контроля. Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов, субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане". Дархан Кыдырали

Также целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главные принципы общественного контроля – законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля.

Кроме того, уточняются права, обязанности субъектов и объектов общественного контроля.

"Например, субъект общественного контроля имеет право создавать группы общественного контроля, привлекать экспертов, а также запрашивать информацию, обжаловать действия или бездействие объектов общественного контроля и так далее. Субъекты будут обязаны рассматривать рекомендации объектов общественного контроля и размещать их на интернет-ресурсах, предотвращать конфликт интересов, соблюдать меры безопасности, обеспечивать доступ к субъектам и так далее". Дархан Кыдырали

По его словам, в качестве основных форм общественного контроля предлагаются общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания. Также могут осуществляться другие формы, определенные законодательством РК.

Вдобавок законопроектом определены условия участия в осуществлении общественного контроля. К реализации общественного контроля не допускаются лица, не достигшие 18 лет, имеющие непогашенную судимость, состоящие на наркологическом и психологическом учете. Кроме того, ограничивают некоммерческие организации, деятельность которых связана с иностранным участием, деятельность которых прекращена или запрещена в соответствии с действующим законодательством.

Наряду с этим в документе утверждены нормы рассмотрения результатов общественного контроля. Таким образом, объекты общественного контроля должны рассмотреть итоговый документ по результатам общественного контроля в десятидневный срок и направить мотивированный ответ. При этом объекты общественного контроля обязаны принимать меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств.

Тем временем министр рассказал о нормах, содержащихся в сопутствующем законопроекте, регулирующем порядок проведения общественного контроля.

"Законопроект включает поправки по регламентации института петиций, а также по совершенствованию законодательства в области доступа к информации. В законодательстве дается понятие петиции. Петиция – коллективное уведомление, отклик или предложение, направленные в госорган, местный представительный, исполнительный орган в электронном формате и рассматриваемые в порядке, установленном главой 12 примечания 1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК". Дархан Кыдырали

В Административном процедурно-процессуальном кодексе РК утвержден порядок подачи и рассмотрения петиции. Указывается, что петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал. Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной. Кроме того, в течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, где создан институт петиции, – США, Узбекистане и других.

"Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают. Районный уровень, акиматы – 2,5 тысячи голосов при населении свыше 50 тысяч. Для остальных – не менее 5% от численности населения. Районный уровень, маслихат – 5 тысяч голосов при населении свыше 50 тысяч, для остальных – не менее 10% от численности населения. Областной уровень, акиматы – 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы. Областной уровень, маслихаты – не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы. Республиканский уровень, правительство – не менее 50 тысяч голосов". Дархан Кыдырали

В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением и уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу. Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций. Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана.

Депутатам маслихата в период продвижения петиций предлагается внести изменения в закон "О местном госуправлении и самоуправлении" для участия в сборе подписей, проведения мониторинга рассмотрения петиций госорганами и информирования избирателей своего округа по рассмотрению петиций.

6 декабря петицию в защиту Биртанова запустили в Казахстане. Открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от имени медиков и общественности страны в виде онлайн-петиции опубликовано в Facebook.