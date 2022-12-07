Депутат предложил присваивать детям ИИН сразу в роддоме

Депутат Мажилиса Константин Авершин направил запрос премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову с просьбой решить проблему торговли новорожденными детьми, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, несмотря на то, что в 2019 году в стране ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив нижние пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного.

"Генеральная прокуратура в 2021 году внесла представление, в котором указала на установление противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств, чему способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи". Константин Авершин

В ходе обсуждений данной проблемы депутатами, профильными специалистами, представителями общественных кругов были выработаны следующие рекомендации:

принять решение о присваивании ИИН ребенку в роддоме, сразу после рождения;

создать перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции;

провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах/перинатальных центрах с 2015 года и количество полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН;

обязать Минздрав запустить работу универсального прогрессивного механизма патронажных посещений на дому беременных и родившихся детей при службах первичной медико-санитарной помощи для контроля не только здоровья, выявления групп риска, но и наличия детей;

повысить информированность о законодательно утвержденных механизмах суррогатного материнства, которые, вероятно, намеренно не озвучиваются гражданам в органах опеки.

Кроме того, мажилисмен просит проконтролировать исполнение поручения президента по увеличению квот на искусственное оплодотворение (ЭКО). А супружеским парам, у которых есть медицинские показания к ЭКО, проводить эту процедуру за счет бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что в Казахстане законодательно урегулируют подачу петиций.

