Депутат об обеспечении военнослужащих: Кормим почти в три раза хуже, чем игрока в шашки

Депутат мажилиса Константин Авершин направил свой запрос премьер-министру РК Олжасу Бектенову. Он просит пересмотреть продовольственное обеспечение Вооруженных Сил РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат подчеркнул, что стоимость услуг по организации питания перестала соответствовать реальным рыночным условиям. Он дополнил, что по данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость продовольственного пайка в мае этого года составила 3 тыс. тенге, что на 33% выше утвержденной стоимости 2 250 тенге.

"Органы статистики собирают данные о ценах на продукты питания на рынках и в магазинах. Вместе с тем, Министерство финансов считает, что эти продукты "должны самоходом добираться" до воинских частей, при этом самостоятельно мыться, храниться, приготавливаться, подаваться на стол. А здания и оборудование столовых должны самостоятельно и бесплатно функционировать и поддерживаться в рабочем состоянии, продовольственные склады – точно так же дезинфицироваться и защищаться от грызунов, повара – бесплатно готовить пищу, а другие сотрудники – без зарплаты мыть посуду и убираться", – сказал Константин Авершин.

Он подчеркнул, что анализ затрат, связанных с накладными расходами показал, что они составляет 647,80 тенге от стоимости пайка 2 250 тенге.

"Из этого можно сделать вывод, что фактически выделенная сумма на одного военнослужащего на сегодня не 2 250 тенге, а 1 602,20 тенге. На фоне инфляции и роста цен, установленные в 2022 году нормы финансирования больше не покрывают все необходимые расходы, что напрямую влияет на качество питания военнослужащих. При этом Министерство финансов не выполнило поручение о пересмотре стоимости пайков, данное Республиканской бюджетной комиссией еще в 2020 году, что ставит под угрозу выполнение задач по обеспечению обороноспособности стран", – озвучил депутат.

По его словам, на питание спортсменов, в том числе военнослужащих, в рамках утвержденной Методики Минспорта от 2024 года тратится до 3 МРП, что составляет 11 076 тенге в сутки.

"Вместе с тем, стоимость пайка на одного военнослужащего составляет 2 250 тенге в сутки. То есть, бойца, согласно имеющимся методикам, надо кормить почти в три раза хуже, чем игрока в шашки. Сравнение с расходами на спортсменов показывает значительную диспропорцию, что подчеркивает необходимость пересмотра существующих норм и приведения к нормативам других отраслей, что является нарушением принципов социальной справедливости", – сказал Константин Авершин.

В этой связи он предлагает поручить Министерству финансов РК завершить работу по пересмотру стоимости продовольственных пайков с учетом актуальных цен и накладных расходов в рамках уже созданной рабочей группы с участием Министерства обороны РК, НПП "Атамекен", и включить в состав вышеуказанной группы депутатов профильного комитета Мажилиса Парламента РК.

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