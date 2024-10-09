Депутат об обеспечении военнослужащих: Кормим почти в три раза хуже, чем игрока в шашки
Депутат подчеркнул, что стоимость услуг по организации питания перестала соответствовать реальным рыночным условиям. Он дополнил, что по данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость продовольственного пайка в мае этого года составила 3 тыс. тенге, что на 33% выше утвержденной стоимости 2 250 тенге.
"Органы статистики собирают данные о ценах на продукты питания на рынках и в магазинах. Вместе с тем, Министерство финансов считает, что эти продукты "должны самоходом добираться" до воинских частей, при этом самостоятельно мыться, храниться, приготавливаться, подаваться на стол. А здания и оборудование столовых должны самостоятельно и бесплатно функционировать и поддерживаться в рабочем состоянии, продовольственные склады – точно так же дезинфицироваться и защищаться от грызунов, повара – бесплатно готовить пищу, а другие сотрудники – без зарплаты мыть посуду и убираться", – сказал Константин Авершин.
Он подчеркнул, что анализ затрат, связанных с накладными расходами показал, что они составляет 647,80 тенге от стоимости пайка 2 250 тенге.
"Из этого можно сделать вывод, что фактически выделенная сумма на одного военнослужащего на сегодня не 2 250 тенге, а 1 602,20 тенге. На фоне инфляции и роста цен, установленные в 2022 году нормы финансирования больше не покрывают все необходимые расходы, что напрямую влияет на качество питания военнослужащих. При этом Министерство финансов не выполнило поручение о пересмотре стоимости пайков, данное Республиканской бюджетной комиссией еще в 2020 году, что ставит под угрозу выполнение задач по обеспечению обороноспособности стран", – озвучил депутат.
По его словам, на питание спортсменов, в том числе военнослужащих, в рамках утвержденной Методики Минспорта от 2024 года тратится до 3 МРП, что составляет 11 076 тенге в сутки.
"Вместе с тем, стоимость пайка на одного военнослужащего составляет 2 250 тенге в сутки. То есть, бойца, согласно имеющимся методикам, надо кормить почти в три раза хуже, чем игрока в шашки. Сравнение с расходами на спортсменов показывает значительную диспропорцию, что подчеркивает необходимость пересмотра существующих норм и приведения к нормативам других отраслей, что является нарушением принципов социальной справедливости", – сказал Константин Авершин.
В этой связи он предлагает поручить Министерству финансов РК завершить работу по пересмотру стоимости продовольственных пайков с учетом актуальных цен и накладных расходов в рамках уже созданной рабочей группы с участием Министерства обороны РК, НПП "Атамекен", и включить в состав вышеуказанной группы депутатов профильного комитета Мажилиса Парламента РК.
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