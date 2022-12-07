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Депутат о Темиртау: Из-за плохой экологии город нужно назвать Түтінтау

Темиртау, экология, депутат Фото: wikimedia
Депутат Мажилиса Аманжол Алтай обеспокоен экологическим состоянием города Темиртау. Свои опасения он высказал в депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"В настоящее время можно сказать, что Темиртау –  это не Темиртау, а фактически Түтінтау (в дословном переводе – задымленная гора). В этом городе падающий на землю белый снег окрашивается в пугающий черный цвет. Болит душа за горожан, которые идут по черному снегу, кашляют и задыхаются от горького дыма и ядовитого газа". Депутат Мажилиса Аманжол Алтай

По словам мажилисмена, в "АрселорМиттал Темиртау" 28 лет не соблюдалось трудовое законодательство, не защищались права рабочих, сотни человек погибли от взрывов на шахтах из-за несоблюдения безопасности труда. Кроме того, не проводилась модернизация, износилось оборудование на производстве, не обновлялось экологическое оборудование, из-за чего сегодня вредные выбросы в несколько раз превышают установленную норму.

Так, около 50% вредных выбросов в атмосферу от группы компаний "АрселорМиттал", имеющих производственные предприятия в 18 странах, приходится на Темиртауский комбинат. Также этот комбинат является единственным предприятием, использующим уголь.

"Превышение количества ежегодно распространяемых вредных отходов с места производства в окружающую среду в несколько раз, несоблюдение экологических требований при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод наносит вред здоровью горожан, а также загрязняет пригородные реки. По мнению ВОЗ, одним из самых опасных условий для здоровья человека является загрязнение воздуха в окружающей среде. Известно, что его последствия приводят к увеличению числа различных заболеваний".Аманжол Алтай

В этой связи, учитывая важность вопроса, депутат просит следующее:

  • провести независимый экологический экспертный аудит АО "АрселорМиттал Темиртау";

  • провести модернизацию, установить современные экологические установки, приборы автоматического мониторинга;

  • обеспечить строгий контроль за соблюдением безопасности труда работников, поднять заработные платы;

  • усилить природоохранные мероприятия. 

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