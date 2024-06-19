Депутат про отдых в Казахстане: Быстро забываются впечатления, проехавшись по нашим дорогам

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин обеспокоен ситуацией в сфере туризма. Свои опасения и предложения он озвучил в депутатском запросе на имя премьер-министра страны Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, уже много лет поднимается вопрос системного развития туристской отрасли, однако из года в год он остается нерешенным.

"В настоящее время доля туризма в мировом валовом продукте превышает 9%. А доходы от туризма в нашей стране ничтожны. За последние четыре года доля туризма в структуре экономики значительно сократилась и составила всего 3%, что в три раза ниже среднего показателя по миру. Около 10% рабочих мест в мире приходится на туризм, то есть каждое четвертое рабочее место открывается в этой сфере. Об этом говорил и президент. Он высказал критику, что несмотря на хорошее географическое расположение, разнообразную природу, богатое и уникальное историко-культурное наследие, потенциал в сфере туризма используется не в полной мере", – озвучил депутат Едил Жанбыршин.

Он подчеркнул, что в стране работает множество различных институтов и программ, которые финансово поддерживают животноводство, промышленную отрасль. При этом нет ни одного конкретного источника финансирования, направленного на развитие туристического бизнеса.

"Вместе с тем, нехватка инфраструктуры, то есть некачественные дороги, трудности транспортного сообщения очень затрудняют доступ к отдаленным туристическим местам. Проехавшись по таким разваленным дорогам пассажиры быстро забывают о впечатлениях от отдыха и больше не хотят возвращаться туда. Сама дорога к знаменитому Алаколю все еще не полностью отремонтирована", – отметил Едил Жанбыршин.

Кроме того, из-за большого потока отдыхающих летом не хватает билетов на поезда. Между тем большинство пассажирских вагонов изношены, а поездов туристической категории и вовсе нет.

"В свою очередь цены билетов на самолеты растут и становятся недоступными для обычных отдыхающих. Доля лоукостеров в авиаперевозках в стране составляет 21%. В Грузии, например, лоукостеры составляют 56%. Поэтому отрасли гражданской авиации стоит задуматься и над этим вопросом", – добавил он.

Учитывая изложенное Едил Жанбыршин предложил правительству принять следующие меры по развитию туризма:

Разработать программу кредитования сферы туризма и определить финансовые институты. До конца года по определенным главой государства туристическим зонам составить как минимум три масштабных проекта и начать их строительство.

Ранее у министра туризма и спорта Казахстана Ермека Маржикпаева спросили о "кусающихся" ценах на отдых в Боровом.

