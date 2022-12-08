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В Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара

В Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара Фото: ДЧС
220 человек, из них 10 детей, эвакуировали из павлодарской гостиницы "Сары-Арка" из-за задымления на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС города, сообщение о пожаре поступило в 03:18. На место выехали 5 единиц техники, 25 сотрудников ДЧС, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, Центра медицины и катастроф.

В Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара

Фото: ДЧС

В Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара

Фото: ДЧС

"Были эвакуированы 220 человек, из них 10 детей. Пожар был локализован 03.59, ликвидирован – в 04.06. Один человек пострадал, с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу г. Павлодара. Это мужчина 1969 года рождения".ДЧС Павлодара

Три дня назад в Павлодаре был пожар в одноэтажном железобетонном здании. Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны. Всего пожарные вынесли из горящего здания пять газовых (27 л), два кислородных, четыре азотных и 20 фреоновых баллонов.

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