Происшествия

150 человек экстренно эвакуировали из-за пожара в девятиэтажной гостинице в Кокшетау

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 19:58 Фото: пресс-служба МЧС РК
14 ноября в Кокшетау пожар разгорелся в помещении кухонной столовой, пристроенной к девятиэтажной гостинице. Из гостиницы и ресторана самостоятельно эвакуировались 150 человек, сообщает Zakon.kz..

Спасателям удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 30 кв. м.

"Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших не было. Причина возгорания устанавливается. ДЧС Акмолинской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности в быту", – заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что курение едва не стало причиной трагедии в Степногорске.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
