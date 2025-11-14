150 человек экстренно эвакуировали из-за пожара в девятиэтажной гостинице в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

14 ноября в Кокшетау пожар разгорелся в помещении кухонной столовой, пристроенной к девятиэтажной гостинице. Из гостиницы и ресторана самостоятельно эвакуировались 150 человек, сообщает Zakon.kz..

Спасателям удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 30 кв. м. "Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших не было. Причина возгорания устанавливается. ДЧС Акмолинской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности в быту", – заявили в департаменте. Ранее сообщалось, что курение едва не стало причиной трагедии в Степногорске.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: