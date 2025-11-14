150 человек экстренно эвакуировали из-за пожара в девятиэтажной гостинице в Кокшетау
14 ноября в Кокшетау пожар разгорелся в помещении кухонной столовой, пристроенной к девятиэтажной гостинице. Из гостиницы и ресторана самостоятельно эвакуировались 150 человек, сообщает Zakon.kz..
Спасателям удалось предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар на площади 30 кв. м.
"Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших не было. Причина возгорания устанавливается. ДЧС Акмолинской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности в быту", – заявили в департаменте.
Ранее сообщалось, что курение едва не стало причиной трагедии в Степногорске.
