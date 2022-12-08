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В Великобритании выпустили монеты с Хогвартс-экспрессом и Гарри Поттером

В Великобритании выпустили монеты с Хогвартс-экспрессом и Гарри Поттером Фото: монетный двор
К 25-летию первой публикации книг о Гарри Поттере Королевский монетный двор Великобритании выпустил коллекционные монеты, сообщает Zakon.kz.

На монетах также изображены Хогвартс-экспресс, профессор Дамблдор и школа волшебства Хогвартс, сообщает Daily Mail.

На оборотной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 года появится профиль новопровозгашенного монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля.

В Великобритании выпустили монеты с Хогвартс-экспрессом и Гарри Поттером

Фото: монетный двор

Самую дешевую монету коллекции номиналом 50 пенсов сейчас можно купить за 11 фунтов стерлингов. Золотая монета номиналом 200 фунтов продается за 5215 фунтов.

Большая часть линейки получит дополнительный, «секретный» элемент дизайна: при вращении можно будет увидеть молнию и число 25. Производитель утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии, которая включает использование пикосекундных лазеров.

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