В Великобритании выпустили монеты с Хогвартс-экспрессом и Гарри Поттером
Фото: монетный двор
К 25-летию первой публикации книг о Гарри Поттере Королевский монетный двор Великобритании выпустил коллекционные монеты, сообщает Zakon.kz.
На монетах также изображены Хогвартс-экспресс, профессор Дамблдор и школа волшебства Хогвартс, сообщает Daily Mail.
На оборотной стороне первых выпущенных монет изображена Елизавета II, а в более поздних вариантах 2023 года появится профиль новопровозгашенного монарха Карла III. Они станут первым релизом национальной валюты с изображением короля.
Самую дешевую монету коллекции номиналом 50 пенсов сейчас можно купить за 11 фунтов стерлингов. Золотая монета номиналом 200 фунтов продается за 5215 фунтов.
Фото: монетный двор
Большая часть линейки получит дополнительный, «секретный» элемент дизайна: при вращении можно будет увидеть молнию и число 25. Производитель утверждает, что такой эффект получен при помощи особой технологии, которая включает использование пикосекундных лазеров.
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