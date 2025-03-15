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Мир

В Британии выпустили монету в честь знаменитого музыканта

Монета, Великобритания, Джон Леннон , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 11:13 Фото: royalmint
Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету, посвященную рок-музыканту, одному из основателей группы The Beatles Джону Леннону, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление опубликовано на сайте монетного двора:

"Монету выпустили в честь 85-летия со дня рождения Леннона, который был убит в 1980 году в возрасте 40 лет. Музыкант изображен в профиль, за основу его портрета взят снимок американского фотографа Боба Груэна, который снял Леннона в 1974 году на крыше его пентхауса в Нью-Йорке".

Слева на монете написано имя музыканта, а справа – слово Imagine. Так назывался второй студийный альбом Леннона и одна из песен этого альбома.

Стоимость монеты начинается с 18,5 фунта стерлингов (около 10 тысяч тенге). По официальной информации, она поступит в продажу 17 марта 2025 года в 09:00 по местному времени (14:00 по времени Астаны).

Ранее в Великобритании вышли монеты, посвященные другому члену The Beatles – Полу Маккартни, а также рок-музыканту Дэвиду Боуи и группе Queen.

Ранее стало известно, что 8 апреля 2025 года супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, запустит подкаст "Confessions of a Female Founder", который уже захейтили в Сети.

Андрей Дюсупов
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