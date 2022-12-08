Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда

Сенат освободил от должности председателя Верховного суда Жакипа Асанова 8 декабря, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сената Маулен Ашимбаев сообщил, что в соответствии с Конституцией РК избрание и освобождение от должности и принятие присяги председателя Верховного суда по представлению президента относится к исключительному введению Сената.

Жакип Асанов работал в должности председателя Верховного суда с 2017 года. В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова.

Жакип Асанов родился 17 августа 1963 года в Кызылорде.

С 1985 по 1986 годы был стажером Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов.

1986 по 1993 был и.о. старшего прокурора города Кзыл-Орды, помощник, старшим помощником прокурора, начальником отдела Кзыл-Ординской области.

С 1993 по 1994 годы работал старшим прокурором Управления общего надзора, начальником отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы был консультантом, заведующим сектором Отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году работал первым заместителем начальника Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 годы был старшим помощник Генерального прокурора - заместителем начальника, начальником управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальником Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2001 по 2002 годы работал первым заместителем Прокурора города Алматы.

С 2002 по 2003 годы был прокурором Павлодарской области.

С 2003 по 2005 годы был вице-министром юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы возглавлял Совет директоров АО "Казахстанские Коммунальные Системы".

С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей "Атамекен".

С 2006 по 2007 года был президентом и членом Совета директоров АО "Корпорация "Ордабасы".

С 2012 по 2016 годы работал заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан.

С 2016 по 2017 годы был генеральным Прокурором Республики Казахстан.

С 2017 года по 2022 годы был председателем Верховного Суда Республики Казахстан.



