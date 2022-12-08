Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
"Я, Мергалиев Асламбек Амангельдинович, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Казахстана, быть беспристрастным и справедливым, как мне велит долг судьи". Асламбек Мергалиев
Председатель Сената Маулен Ашимбаев поздравил с новой должностью новоизбранного председателя Верховного суда и пожелал ему успехов в ответственной деятельности.
Ранее он занимал должность председателя Актюбинского областного суда.
Асламбек Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в Павлодарской области. По образованию – юрист, окончил Стамбульский государственный университет.
Трудовой стаж
Юрист частной фирмы города Экибастуза (1998-1999).
Главный специалист Управления юстиции Павлодарской области (1999-2001).
Главный специалист Павлодарского областного суда (2001-2003).
Судья суда города Павлодара (2003-2007).
Председатель Специализированного административного суда города Экибастуза Павлодарской области (2007-12.2008).
Председатель суда города Экибастуза Павлодарской области (12.2008-07.2012).
Председатель суда № 2 города Павлодара (07.2012-06.2014).
Председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда (17.06.2014-18.12.2015).
Председатель Костанайского областного суда (18.12.2015-31.12.2020).
Председатель Актюбинского областного суда (с 31.12.2020).
8 декабря стало известно, что Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда. Он проработал в этой должности пять лет.