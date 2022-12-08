Прекращены полномочия сенатора Наримана Турегалиева

Сенат прекратил полномочия депутата Сената Наримана Турегалиева 8 декабря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты отметил, что указом президента Нариман Турегалиев был назначен акимом Западно-Казахстанской области и уже приступил к новой должности.

"Вы знаете, что указом президента Казахстана от 2 декабря 2022 года Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области. В этой связи для решения вопроса о прекращении полномочий депутата мы досрочно представляем данную рекомендацию". Член Центральной избирательнос комиссии Асылбек Смагулов

Нариман Турегалиев родился в 1964 году. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт и Каспийский общественный университет. Магистр экономических наук.

С 2017 года работал в должности депутата Сената в Комитете по социально-культурному развитию и науке.

После депутаты Сената избрали нового председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке. Им стал депутат Нурторе Жусип.