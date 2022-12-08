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Прекращены полномочия сенатора Наримана Турегалиева

Прекращены полномочия сенатора Наримана Турегалиева Фото: wikimedia
Сенат прекратил полномочия депутата Сената Наримана Турегалиева 8 декабря, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты отметил, что указом президента Нариман Турегалиев был назначен акимом Западно-Казахстанской области и уже приступил к новой должности. 

"Вы знаете, что указом президента Казахстана от 2 декабря 2022 года Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области. В этой связи для решения вопроса о прекращении полномочий депутата мы досрочно представляем данную рекомендацию". Член Центральной избирательнос комиссии Асылбек Смагулов

Нариман Турегалиев родился в 1964 году. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт и Каспийский общественный университет. Магистр экономических наук.

С 2017 года работал в должности депутата Сената в Комитете по социально-культурному развитию и науке.

После депутаты Сената избрали нового председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке. Им стал депутат Нурторе Жусип.

"Нурторе Жусип начинал свою трудовую деятельность в Павлодарской области в редакции газеты, окончил Казахский национальный университет, работал редактором в газетах "Жас Алаш", "Айкын". Является деятелем казахской журналистики. С 2019 года является депутатом Сената и членом этого комитета".Депутат Сената Динар Нукетаева

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