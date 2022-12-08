Сенат вернул в Мажилис законопроект "О контроле специфических товаров"

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты вернули в Мажилис проект закона "О контроле специфических товаров" со своими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ глава МИИР Каирбек Ускенбаев. По его словам, проект закона разработан в целях совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Отмечается, что законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи.

Новеллами проекта являются возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС, переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.

Документом также внедряются в законодательство Республики Казахстан критерии оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения, а также иных особенностей в данной области.

Сенаторами в одобренный Мажилисом законопроект внесены следующие поправки: