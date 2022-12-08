Сенат вернул в Мажилис законопроект "О контроле специфических товаров"
Представил документ глава МИИР Каирбек Ускенбаев. По его словам, проект закона разработан в целях совершенствования национальной системы контроля специфических товаров в соответствии с общепринятыми международными стандартами.
Отмечается, что законопроектом регулируются вопросы экспорта, импорта, транзита, реэкспорта, экстерриториального реэкспорта и оказания экстерриториальных посреднических услуг и технической помощи.
Новеллами проекта являются возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС, переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии, усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.
Документом также внедряются в законодательство Республики Казахстан критерии оценки рисков при экспорте товаров и услуг двойного и военного назначения, а также иных особенностей в данной области.
Сенаторами в одобренный Мажилисом законопроект внесены следующие поправки:
- определяется компетенция органов госдоходов по осуществлению контроля за перемещением специфических товаров через госграницу Республики Казахстан;
- вводится срок вывоза товаров военного назначения, принадлежащих государственным органам или организациям иностранного государства;
- уточняется право Правительства принимать меры, направленные на ограничение оборота специфических товаров;
- предусматриваются изъятия в части осуществления контроля специфических товаров в случае вывоза и ввоза единичных экземпляров боевого оружия военнослужащими и сотрудниками Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов при выполнении боевых и оперативно-служебных задач.