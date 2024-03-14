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Законодательство РК

Закон по вейпам вернули в Мажилис

Закон по вейпам вернули в Мажилис, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 12:32 Фото: unsplash
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 14 марта 2024 года вернули в Мажилис проект закона, предусматривающий установление запрета на ввоз и распространение вейпов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о норме закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Его представил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

"Закон разработан в целях обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, реализации гарантированных государством прав пациентов на возмещение вреда путем внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников, повышения статуса и престижа медицинской профессии", – отметил он.

Законом предлагаются поправки, направленные на:

  • внедрение системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников;
  • введение обязанности субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, по обеспечению страхования профессиональной ответственности медицинских работников;
  • установление медицинским и фармацевтическим работникам социальных гарантий, повышение статуса и привлекательности медицинской профессии;
  • гуманизацию ответственности медицинских работников путем отнесения дел, предусмотренных ч. 1 ст. 317 УК РК, которые повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека к категории дел частно-публичного обвинения, уменьшение сроков ареста и размеров штрафа, введение альтернативного вида наказания в виде ограничения свободы и значительного снижения сроков лишения свободы за причинение тяжкого вреда по неосторожности здоровью пациента;
  • установление запрета на ввоз и распространение вейпов, а также запрета на рекламу некурительных табачных изделий, изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Позже в кулуарах Сената Тимур Султангазиев сообщил, что законом запрещается продажа, распространение, ввоз, производство вейпов.

"Предусмотрена уголовная ответственность. За продажу и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, то есть вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них предусматривается введение штрафа в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток. А вот ввоз и производство вейпов наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП, исправительными работами в этом же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества либо нет", – сказал он.

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева пояснила, что вводится уголовная ответственность на запрет некурительных табачных изделий и вейпов.

"В КоАП есть статья, предусматривающая административную ответственность, то есть нужно исключить эту норму административного наказания в связи с тем, что вводится уголовная ответственность, то есть коллизию", – отметила она.

24 января 2024 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли законопроект по вопросам здравоохранения. Одна из поправок – полный запрет вейпов в Казахстане.

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