Глава МИИР высказался о новых требованиях автосалонов по льготному кредиту

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев высказался о правомерности требований автосалонов оплатить предоплату в размере 30% на получение авто по льготному кредиту, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каирбек Ускенбаев сообщил, что в курсе ситуации.

"Я также слышал проблему, о которой вы говорите. Сейчас говорят новое ноу-хау, такие изменения вносят автосалоны. Сейчас мы обсуждаем с органами госуправления, чья это компетенция. Официальный ответ на этот вопрос мы дадим позже". Глава МИИР РК

В целом, добавил он, в прошлом году в Казахстане было произведено более 80 тыс. автомобилей, а с начала этого года – более 90 тыс. автомобилей. Фактически до конца года планируется произвести 110 тыс. автомобилей, с тем, чтобы в следующем году довести этот показатель до 135 тыс.

"Мы можем увеличить, потому что спрос у людей очень высок. Когда глава государства посетил Алматы, он заложил первый кирпичик в строительство завода по выпуску трех новых моделей. Есть план открытия трех сильных заводов Китая, они будут построены в течение 1,5 лет". Каирбек Ускенбаев

8 декабря Каирбек Ускенбаев высказался о задержках рейсов авиакомпании Scat.