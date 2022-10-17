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Власти Алматы рассказали, когда дадут воду жителям ЖК, перекрывшим республиканскую трассу

Власти Алматы рассказали, когда дадут воду жителям ЖК, перекрывшим республиканскую трассу Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого жители жилого комплекса "Нурлы дала" в Наурызбайском районе накануне ночью перекрыли республиканскую трассу Алматы - Бишкек из-за отсутствия воды на протяжении 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали корреспонденту редакции в городском управлении строительства, в настоящее время на участке аварий ЖК "Нурлы дала" ведутся восстановительные работы по замене трубы и отвода водоснабжения. Работы ведутся ГКП "Алматы су", управлением строительства и акиматом Наурызбайского района.


Ожидается поставка запасных частей и материалов с завода-производителя 18 октября текущего года. До их прибытия будут производиться подготовительные работы. Полное восстановление водоснабжения будет завершено до 19 октября.Пресс-служба Управления строительства Алматы

В ведомстве заверили, что для временного обеспечения жителей домов водой осуществляется подвоз питьевой воды водовозами.

Кроме того, как отметили в городском управлении строительства, для исключения в дальнейшем перебоев водоснабжения выделены средства на строительство нового водовода из стальных труб.


Работы начинаются с завтрашнего дня.Пресс-служба Управления строительства Алматы


Как уточнили в ведомстве, система водоснабжения ЖК "Нурлы дала" была построена в 2019 году.


Проектом были предусмотрены стальные трубы, но в ходе строительства подрядчик произвел их замену на стеклопластиковые трубы, которые в ходе эксплуатации начали часто выходить из строя. Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оцениваются экспертами и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города и ответственные будут привлечены по всей строгости закона.Пресс-служба Управления строительства Алматы





17 мая толпа женщин - жительниц ЖК "Искандер" - перекрыла дорогу в Астане из-за отсутствия света и воды. В акимате района Алматы тогда объяснили, что в жилом массиве Интернациональный в результате действий подрядной организации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля. Авария была устранена и подача электроэнергии восстановлена в 22:45.

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