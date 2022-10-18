Астрологи назвали самых хитрых и подлых представителей знаков зодиака

Эксперты по звездам перечислили пять знаков зодиака, представители которых готовы на все ради своей выгоды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации на сайте Сибкрай.ru, в Топ-5 самых хитрых и подлых знаков зодиака вошли рожденные под такими созвездиями, как Телец, Скорпион, Овен, Дева и Весы.





Они могут пойти на предательство, обман и преступление ради наживы, – считают астрологи.

Телец

Тельцы – невероятные упрямцы, которые готовы до последнего стоять на своем. Спор с ними – бесполезное занятие.

Чтобы доказать правоту, Тельцы пойдут на обман, подкуп, шантаж и физическое насилие. Крайне обидчивы и ревнивы. Могут затеять жестокую ссору из-за неосторожного высказывания собеседника. Общение с ними – хуже прогулки по минному полю. Невозможно предугадать, как поступят Тельцы в следующую минуту.

Скорпион

Скорпионы – коварные подлецы, которые не скрывают, что далеки от идеала.





Они не стараются прятать демоническую сущность за показным милосердием. Прямолинейные, уверенные в себе и жестокие. Безжалостно устраняют конкурентов на пути. Не прощают ошибок и не дают поблажек. Крайне расчетливы, хитры и умны. Чтобы реализовать планы, мастерски плетут паутину из интриг, сплетен и тайных преступлений. Обдумывают каждый шаг и следят за окружением. Это позволяет Скорпионам контролировать происходящее и заранее выявлять несогласных с их мнением.

Овен

Овны – злобны и раздражительны. Они вспыхивают за секунду и обрушивают на оппонента грязный поток обвинений и ругательств.





Они бесконечно упрямы и амбициозны. Жаждут заполучить власть и контроль над другими. Ради этого идут по головам, устраняют конкурентов и жестоко критикуют всех, кто посмеет с ними не согласиться. Склонны к необъективности, оценочным суждениям и поверхностному отношению. Овны проявляют тиранию и терроризируют всех, с кем сводит их судьба.

Дева

Девы – логичны, прагматичны и предсказуемы. Они строго соблюдают правила и планируют судьбу на долгие годы вперед.





Жизнь для Дев – шахматная партия, где от каждого хода зависит будущее. Они успешно борются с эмоциями и не позволяют им взять верх. Это помогает им сохранить объективность и достигать целей. Не станут тратить энергию ради собственной выгоды. Чтобы добиться желаемого, незаметно устранят конкурентов на своем пути.

Весы

Весы – хитрые манипуляторы, которые играют роль бескорыстного друга и милосердного товарища.





Они готовы протянуть руку помощи каждому, но после не забудут предъявить "счет" за оказанные услуги. Знатоки человеческой психологии. Мастерски распознают уязвимые места собеседника и пользуются его слабостью в корыстных целях. Обладают неуемной тягой к богатству. Ради финансового благополучия готовы предать самых близких. Относятся к людям, как к марионеткам. С их помощью пытаются обогатиться и воплотить в жизнь амбициозные планы.





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