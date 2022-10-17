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Назван самый удачный день с 17 по 23 октября для каждого знака зодиака

астрология удача Фото: pixabay
Астрологи поделились прогнозом на неделю с 17 по 23 октября. По их данным, неделя будет насыщенной, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации ФТаймс, эксперты дают совет: на этой неделе главное – понимать свои желания.

К примеру, для Овнов самым удачным днем будет 19 октября. Им рекомендуют уделять внимание своей второй половине.

Тельцам также повезет в среду, 19 октября. Не бойтесь рисковать и двигайтесь вперед.

23 октября будет удачным для Близнецов. Отмечено, то Вселенная начнет улыбаться вам.

В воскресенье, 23 октября, повезет и Ракам. Этому знаку зодиака будет сопутствовать удача в юридических вопросах.

Львы поймают удачу 21 октября. Для вас эта неделя означает поиск карьерных возможностей.

Деве тоже улыбнется удача 21 октября. Не бойтесь рисковать на этой неделе.

Что касается Весов, их день – понедельник, 17 октября.

23 октября – время для Скорпионов. Наслаждайтесь неожиданностью.

Стрельцы должны воспользоваться всеми возможностями 19 октября.

Для Козерогов самый удачный день – воскресенье, 23 октября. Убедитесь, что вы изменили свою точку зрения, чтобы использовать все положительные возможности.

Водолей почувствует, что везение на его стороне 19 октября. Вы можете быть уверены, что действительно делаете шаг вперед в своей финансовой независимости.

Эта неделя – прекрасное время для того, чтобы начать новые проекты. Самый удачный день для Рыб – воскресенье, 23 октября.

Ранее астрологи назвали самые гармоничные зодиакальные пары в отношениях.

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Анастасия Московчук
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