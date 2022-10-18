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В Караганде водителя автобуса накажут за переписку по телефону

В Караганде водителя автобуса накажут за переписку по телефону Фото: Zakon.kz
В социальных сетях 18 октября появилось видео. На кадры попал водитель предположительно карагандинского автобуса, который за рулем общественного транспорта ведет переписку по телефону, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала polisia.kz, полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 27-летний мужчина.


В отношении него составлен административный протокол по ст. 591 КоАП РК "Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что собранный материал направлен на рассмотрение в суд.





10 октября в Алматы по ул. Кудерина, выше пр. Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом. По словам очевидцев, водитель во время движения смотрел в мобильный телефон. В результате ДТП пострадал сам водитель и шестеро пассажиров.

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