Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию"

В конце сентября известному казахстанскому блогеру Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца. 20 октября они с мужем провели обряд "неке қию", сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью Байзакова поделилась в Instagram-Stories. На видео, снятом в режиме "бумеранг", Айжан держит в руке документ, который выдают в мечети после обряда "неке қию" (Неке қию туралы куәлік - Свидетельство о заключении брака).

Фото: Instagram/bayzakova



"Неке қию" — обряд бракосочетания по религиозным канонам Ислама. Его проводит служитель мечети или самый старший и уважаемый в роду член семейного клана, который проповедует и знает в совершенстве религиозные каноны Ислама.

О том, что Айжан Байзакова выходит замуж, стало известно вечером 25 сентября. Блогер опубликовала видео с предложением руки и сердца на своей странице в Instagram.

После известия о замужестве, многие фанаты Айжан Байзаковой предположили, что это снова розыгрыш, так как пару лет назад она уже устраивала фейковую свадьбу. Но, по заверению подруг блогера, на этот раз все по-настоящему.

Летом 2019 года в сети появились фото и видео с Айжан Байзаковой. На снимках блогер отмечала девичник, а также готовилась к свадьбе по казахским обычаям и традициям. На пригласительных, которые также разлетелись в соцсетях, была указана дата 7 июня, но не было ни имени, ни лица будущего мужа Байзаковой.

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Как выяснилось позднее, на самом деле "свадьба Айжан Байзаковой" – это смелый социальный эксперимент от Salem Social Media, в котором блогер с удовольствием приняла участие.

