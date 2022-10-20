Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию"

Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию" Фото: Instagram/bayzakova
В конце сентября известному казахстанскому блогеру Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца. 20 октября они с мужем провели обряд "неке қию", сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью Байзакова поделилась в Instagram-Stories. На видео, снятом в режиме "бумеранг", Айжан держит в руке документ, который выдают в мечети после обряда "неке қию" (Неке қию туралы куәлік - Свидетельство о заключении брака).

Айжан Байзакова с мужем провели обряд

Фото: Instagram/bayzakova

"Неке қию" — обряд бракосочетания по религиозным канонам Ислама. Его проводит служитель мечети или самый старший и уважаемый в роду член семейного клана, который проповедует и знает в совершенстве религиозные каноны Ислама.

О том, что Айжан Байзакова выходит замуж, стало известно вечером 25 сентября. Блогер опубликовала видео с предложением руки и сердца на своей странице в Instagram.

После известия о замужестве, многие фанаты Айжан Байзаковой предположили, что это снова розыгрыш, так как пару лет назад она уже устраивала фейковую свадьбу. Но, по заверению подруг блогера, на этот раз все по-настоящему.

Летом 2019 года в сети появились фото и видео с Айжан Байзаковой. На снимках блогер отмечала девичник, а также готовилась к свадьбе по казахским обычаям и традициям. На пригласительных, которые также разлетелись в соцсетях, была указана дата 7 июня, но не было ни имени, ни лица будущего мужа Байзаковой.

Новость по теме

Свадьба Айжан Байзаковой оказалась пранком

Как выяснилось позднее, на самом деле "свадьба Айжан Байзаковой" – это смелый социальный эксперимент от Salem Social Media, в котором блогер с удовольствием приняла участие.

Читайте также

Ветеран казахстанского футбола Султан Абенов скончался на 71-м году жизни

На большей части Казахстана пройдут дожди в пятницу

Минобороны утвердило правила психологической и идеологической работы с личным составом

Динара Халдарова
Байзакова Айжан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления