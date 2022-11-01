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Мейрам Кажыкен: Считаю крайне важным модернизировать вооружение армии Казахстана

Мейрам Кажыкен: Считаю крайне важным модернизировать вооружение армии Казахстана Фото: пресс-служба Мейрама Кажыкена
Семей стал очередным городом в агитационной программе кандидата в президенты Казахстана Мейрама Кажыкена. Свой визит он начал с посещения завода "Семей инжиниринг". С момента открытия в 1987 году и до 2004 года предприятие носило название Бронетанковый ремонтный завод, сообщает Zakon.kz.

В своей речи кандидат подробно остановился на теме формирования минимальной заработной платы, как части экономических реформ.

На сегодня остается неясным, из чего складывается минимальный размер заработной платы – его просто утверждают. Я предлагаю сделать его индексацию не только прозрачной, но и довести до уровня развитых стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Соответственно, МЗП будет составлять не 60 тыс. тенге, а как минимум 150 тыс.Мейрам Кажыкен

Касаясь темы гражданского общества, он подчеркнул, что это базовый принцип его программы.

Государство должно создать условия и возможности каждому гражданину для самореализации. Сам гражданин должен участвовать в процессах, которые могут изменить условия его жизни, через социальное партнерство, а именно профсоюзы, ассоциации предпринимателей, институты гражданского общества. Это наша цель, к которой мы хотим прийти.Мейрам Кажыкен

Таким образом, как добавил кандидат, люди смогут обеспечить себя достойной заработной платой и социальной поддержкой со стороны государства и работодателей.

Работники завода поинтересовались, как кандидат планирует вести борьбу с коррупцией.

Жестко, даже если среди коррупционеров окажутся друзья.Мейрам Кажыкен

Он отметил, что в настоящее время в условиях нарастания внешних угроз вопрос укрепления национальной безопасности страны, в том числе ее обороноспособности, стал весьма актуальным.

Считаю крайне важным модернизировать вооружение нашей армии, совершенствовать системы государственного оборонного заказа, мобилизации и подготовки кадров.Мейрам Кажыкен

Также кандидат добавил, что программа создания казахстанской оборонной промышленности должна получить всемерную поддержку.

29 октября 2022 года кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен встретился с жителями Костанайской области. Он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы.

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Выборы президента РК-2022 Мейрам Кажыкен Семей
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