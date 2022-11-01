Экс-полицейскому вынесли приговор в Атырау

Бывшего инспектора службы роты Патрульной полиции при Департаменте полиции Атырауской области оштрафовали на 18 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского было рассмотрено в суде №2 Атырау.



Приговором суда С. признан виновным... и ему окончательно назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки – 18 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Пресс-служба суда №2 Атырау

Также подсудимый лишен специального звания старшего лейтенанта.



Судом установлено, что экс-полицейский обещал забрать документы граждан Узбекистана из отдела миграционной службы Управления полиции Атырау за вознаграждение руководству в размере 600 тыс. тенге, но деньги он присвоил.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями. Пресс-служба суда №2 Атырау

Суд признал смягчающим ответственность и наказание подсудимого обстоятельством отсутствие судимости, отягчающим обстоятельством – нарушение им принятой присяги.

Приговор суда не вступил в законную силу.

19 мая 2022 года стало известно, что в Атырау осудили полицейских. Их ранее обвинили в том, что они, не рассмотрев заявление об изнасиловании, составили фиктивный протокол и не предприняли никаких мер. Бездействие стражей правопорядка привело к тяжким последствиям.