Экс-полицейскому вынесли приговор в Атырау
Уголовное дело в отношении экс-полицейского было рассмотрено в суде №2 Атырау.
Приговором суда С. признан виновным... и ему окончательно назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки – 18 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.Пресс-служба суда №2 Атырау
Также подсудимый лишен специального звания старшего лейтенанта.
Судом установлено, что экс-полицейский обещал забрать документы граждан Узбекистана из отдела миграционной службы Управления полиции Атырау за вознаграждение руководству в размере 600 тыс. тенге, но деньги он присвоил.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями.Пресс-служба суда №2 Атырау
Суд признал смягчающим ответственность и наказание подсудимого обстоятельством отсутствие судимости, отягчающим обстоятельством – нарушение им принятой присяги.
Приговор суда не вступил в законную силу.
19 мая 2022 года стало известно, что в Атырау осудили полицейских. Их ранее обвинили в том, что они, не рассмотрев заявление об изнасиловании, составили фиктивный протокол и не предприняли никаких мер. Бездействие стражей правопорядка привело к тяжким последствиям.