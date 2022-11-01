Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экс-полицейскому вынесли приговор в Атырау

Экс-полицейскому вынесли приговор в Атырау Фото: polisia.kz
Бывшего инспектора службы роты Патрульной полиции при Департаменте полиции Атырауской области оштрафовали на 18 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении экс-полицейского было рассмотрено в суде №2 Атырау.

Приговором суда С. признан виновным... и ему окончательно назначено наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки – 18 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.Пресс-служба суда №2 Атырау

Также подсудимый лишен специального звания старшего лейтенанта.

Судом установлено, что экс-полицейский обещал забрать документы граждан Узбекистана из отдела миграционной службы Управления полиции Атырау за вознаграждение руководству в размере 600 тыс. тенге, но деньги он присвоил.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, видеозаписями.Пресс-служба суда №2 Атырау

Суд признал смягчающим ответственность и наказание подсудимого обстоятельством отсутствие судимости, отягчающим обстоятельством – нарушение им принятой присяги.

Приговор суда не вступил в законную силу.

19 мая 2022 года стало известно, что в Атырау осудили полицейских. Их ранее обвинили в том, что они, не рассмотрев заявление об изнасиловании, составили фиктивный протокол и не предприняли никаких мер. Бездействие стражей правопорядка привело к тяжким последствиям.

Читайте также

Прокурор запросила 7 лет лишения свободы для Бакытгуль Хаменовой

Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки среди судей

Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления