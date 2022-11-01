Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Как пишет портал FTimes.ru, прически и укладки, которые описаны ниже, рекомендуется делать не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении года. Тогда Водяной Кролик будет на вашей стороне.
Овен
Овны будут гораздо более стильными и удачливыми в год Кролика с каре или боб-каре.
Не экспериментируйте с цветовой гаммой. Это должны быть теплые оттенки и переходы типа меланжа или рельефной техники.
Телец
Тельцам следует остановить свой выбор на удлиненных стрижках и мягких срезах по форме.
Тона тоже должны быть спокойными, например, натуральные персиковые или нюдовые оттенки.
Близнецы
Близнецы больше понравятся Кролику с коротким и средним пикси, которые, кроме того, будут очень модными в это время.
Отличное решение — боб-каре и жемчужное окрашивание, а также использование холодных тонов. Также вам позволено поэкспериментировать с рыжими и золотыми оттенками.
Рак
Раки могут выбрать такие стрижки, как боб-каре или сессон.
Если же кардинально меняться вы не собираетесь, то хотя бы подберите более интересный цвет окрашивания, например, мягкие переходы в теплых натуральных тонах.
Лев
Львицы будут выглядеть очень стильно с каскадом или объемным боб-каре.
Что касается оттенков, то это может быть рыжий или золотой, техники меланж и шатуш, с плавными переходами.
Дева
Девы будут выглядеть очень эффектно с крупными локонами, а также укладкой "подружка серфера".
С цветом волос лучше не экспериментировать. Лучше "подружиться" в предстоящем году с натуральными и однородными золотыми оттенками.
Весы
Весам нужно подчеркнуть линии коротких стрижек – это могут быть удлиненное каре или пикси.
Касательно цвета, остановитесь на натуральном русом или пепельном. А чтобы немного добавить изюминки, дополните их светлыми прядями в виде контуринга у лица.
Скорпион
Скорпионам лучше не экспериментировать с прическами в 2023-м. Остановите свой выбор на прямом каре, челке-шторке, удлиненных формах стрижек с четкими срезами на кончиках.
Цвет пусть будет "вкусным". Например, техника окрашивания кофе с молоком или блестящие оттенки горького шоколада.
Стрелец
Стрельцам очень подойдут кудри или вьющиеся волосы средней длины.
А тона пусть будут светлые или ярко-малиновый. Также можете попробовать технику "градиент на блонде".
Козерог
Консервативная красавица-Козерог подчеркнет свою оригинальность и красоту с помощью тонов, приближенных к ее натуральному.
А вот стрижка пусть будет такой, чтобы ваша прическа укладывалась в любую сторону.
Водолей
Являясь экстраординарными натурами, Водолеи могут поэкспериментировать с формой стрижки и контрастными оттенками в окрашивании.
Вам позволены любые эксперименты в год Кролика.
Рыбы
Рыбы произведут впечатление на кого угодно с крупными локонами и объемной челкой. И пусть это будут золотисто-кремовые переходы в градиентном окрашивании.
Будьте романтичной и мягкой и внешне, и внутренне. Кролику это очень понравится.
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