Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика

2023 год по восточному гороскопу будет под знаком Водяного Кролика. Специалисты рассказали, какой прической представительницы разных знаков зодиака смогут задобрить пушистого хозяина предстоящего года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, прически и укладки, которые описаны ниже, рекомендуется делать не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении года. Тогда Водяной Кролик будет на вашей стороне.

Новость по теме Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

Овен

Овны будут гораздо более стильными и удачливыми в год Кролика с каре или боб-каре.

Не экспериментируйте с цветовой гаммой. Это должны быть теплые оттенки и переходы типа меланжа или рельефной техники.

Телец

Тельцам следует остановить свой выбор на удлиненных стрижках и мягких срезах по форме.

Тона тоже должны быть спокойными, например, натуральные персиковые или нюдовые оттенки.

Близнецы

Близнецы больше понравятся Кролику с коротким и средним пикси, которые, кроме того, будут очень модными в это время.

Отличное решение — боб-каре и жемчужное окрашивание, а также использование холодных тонов. Также вам позволено поэкспериментировать с рыжими и золотыми оттенками.

Рак

Раки могут выбрать такие стрижки, как боб-каре или сессон.

Если же кардинально меняться вы не собираетесь, то хотя бы подберите более интересный цвет окрашивания, например, мягкие переходы в теплых натуральных тонах.

Лев

Львицы будут выглядеть очень стильно с каскадом или объемным боб-каре.

Что касается оттенков, то это может быть рыжий или золотой, техники меланж и шатуш, с плавными переходами.

Дева

Девы будут выглядеть очень эффектно с крупными локонами, а также укладкой "подружка серфера".

С цветом волос лучше не экспериментировать. Лучше "подружиться" в предстоящем году с натуральными и однородными золотыми оттенками.

Весы

Весам нужно подчеркнуть линии коротких стрижек – это могут быть удлиненное каре или пикси.

Касательно цвета, остановитесь на натуральном русом или пепельном. А чтобы немного добавить изюминки, дополните их светлыми прядями в виде контуринга у лица.

Скорпион

Скорпионам лучше не экспериментировать с прическами в 2023-м. Остановите свой выбор на прямом каре, челке-шторке, удлиненных формах стрижек с четкими срезами на кончиках.

Цвет пусть будет "вкусным". Например, техника окрашивания кофе с молоком или блестящие оттенки горького шоколада.

Стрелец

Стрельцам очень подойдут кудри или вьющиеся волосы средней длины.

А тона пусть будут светлые или ярко-малиновый. Также можете попробовать технику "градиент на блонде".

Козерог

Консервативная красавица-Козерог подчеркнет свою оригинальность и красоту с помощью тонов, приближенных к ее натуральному.

А вот стрижка пусть будет такой, чтобы ваша прическа укладывалась в любую сторону.

Водолей

Являясь экстраординарными натурами, Водолеи могут поэкспериментировать с формой стрижки и контрастными оттенками в окрашивании.

Вам позволены любые эксперименты в год Кролика.

Рыбы

Рыбы произведут впечатление на кого угодно с крупными локонами и объемной челкой. И пусть это будут золотисто-кремовые переходы в градиентном окрашивании.

Будьте романтичной и мягкой и внешне, и внутренне. Кролику это очень понравится.

Новость по теме Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря

Ранее астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября. В рейтинг счастливчиков вошли Водолеи, Стрельцы и Овны.