В Аулиеколе часть новых домов погорельцев осталась под водой

В рамках ликвидации последствий пожара в Аулиекольском районе в мкр. Бірлік с. Аулиеколь был построен 91 жилой дом для пострадавших. Жители некоторых домов пожаловались, что у них уже переполнены септики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков, "проектом не было предусмотрено устройство септиков, в связи с чем временные септики были выполнены за счет подрядчиков".

В результате плюсовой температуры и выпадения в течение нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов, – рассказал он.

При этом, как отметил руководитель управления, согласно инженерно-геологическим изысканиям, фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет.

Берик Танжариков заверил, что на данный момент ведется работа по откачке воды на придомовой территории, на постоянной основе ведется дежурство техники по откачке воды.

Также он сообщил, что ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов мкр. Бірлік.

По завершении разработки проектно-сметной документации будут выполнены строительно-монтажные работы. Берик Танжариков

Фотографии с переполненными септиками жители новых домов в Аулиеколе отправили в редакцию Алау. По их словам, дома оказались в воде 2 ноября, а со дня вручения ключей от новых домов прошло всего 10 дней.

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Ранее аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал, что по решению главы государства на жилищное строительство было направлено 2,3 млрд тенге, из них 600 млн тенге – на прокладку инженерных коммуникаций. Работа велась в круглосуточном режиме, без выходных, строительные бригады вложили все свои силы для того, чтобы в сжатые сроки пострадавшие могли получить свой родной уголок. Новые дома были построены силами 12 строительных организаций, которые имеют большой опыт. В короткие сроки построен 91 дом в едином архитектурном стиле.