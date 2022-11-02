Акимат обратился к алматинцам по поводу покупки квартир в незаконно строящихся ЖК

В акимате Алматы предостерегают жителей южной столицы от покупки квартир в незаконно строящихся жилых комплексах. По данным Управления градостроительного контроля города, ЖК "Французский дом" в мкр. Карагайлы возводится без разрешительных документов на строительство, сообщает Zakon.kz.

Также в управлении отметили, что собственник строит жилой комплекс "Французский дом" на земельном участке с целевым назначением – ведение крестьянского хозяйства.

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы



В июле по результатам внеплановой проверки объекта Управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по ст. 316 ч. 1, ст. 321 КоАП РК, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19.10.2022 года. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры. Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Фото: Управление градостроительного контроля Алматы



Кроме того, управление направило в суд "исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость".

Новость по теме Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

Ранее Управлением градостроительного контроля Алматы была запущена горячая линия, по которой перед покупкой недвижимости можно проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов: +7 (727) 229-81-36.

