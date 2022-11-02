Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области

Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
В Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным областного департамента полиции, за рулем был 15-летний подросток, который без разрешения отца взял из дома ключи от авто, сообщает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла 1 ноября 2022 года в 21:30 на 1 км автодороги Тараз – Айша биби.

Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

Как установили полицейские, 15-летний подросток ехал с Айша биби в Тараз, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом.

Кроме водителя, в машине находились еще трое несовершеннолетних.

В результате ДТП 14-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу.Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что 1 ноября на трассе Актобе – Астрахань в результате ДТП cкончался пассажир внедорожника. Водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport двигался в сторону Актобе, и на скорости столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.

Читайте также

В результате лобового столкновения Lada и бензовоза погиб мужчина

В Алматы провели три спецоперации

КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану

Динара Халдарова
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления