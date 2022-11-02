Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области

В Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По данным областного департамента полиции, за рулем был 15-летний подросток, который без разрешения отца взял из дома ключи от авто, сообщает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла 1 ноября 2022 года в 21:30 на 1 км автодороги Тараз – Айша биби.

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области



Как установили полицейские, 15-летний подросток ехал с Айша биби в Тараз, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом.

Кроме водителя, в машине находились еще трое несовершеннолетних.

В результате ДТП 14-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее сообщалось, что 1 ноября на трассе Актобе – Астрахань в результате ДТП cкончался пассажир внедорожника. Водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport двигался в сторону Актобе, и на скорости столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.