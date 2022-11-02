Подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области
Смертельная авария произошла 1 ноября 2022 года в 21:30 на 1 км автодороги Тараз – Айша биби.
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Как установили полицейские, 15-летний подросток ехал с Айша биби в Тараз, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с деревом.
Кроме водителя, в машине находились еще трое несовершеннолетних.
В результате ДТП 14-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в детскую областную больницу.Пресс-служба ДП Жамбылской области
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК, назначен ряд необходимых экспертиз.
Ранее сообщалось, что 1 ноября на трассе Актобе – Астрахань в результате ДТП cкончался пассажир внедорожника. Водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport двигался в сторону Актобе, и на скорости столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.