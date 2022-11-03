Авария на шахте в Карагандинской области: обнаружено тело пятого работника

В Карагандинской области минувшей ночью на шахте имени Ленина произошел выброс газа. В результате аварии погибли четверо работников. 3 ноября обнаружили тело пятого, сообщил Zakon.kz официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

По словам Иманкулова, тело пятого работника обнаружено в 9:09.

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу.

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.

В связи с происшествием на шахте в Карагандинской области, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По данному факту начато расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.