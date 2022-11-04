Жерар Пике объявил об уходе из "Барселоны" и завершении карьеры

35-летний защитник "Барселоны" Жерар Пике объявил об уходе из испанского футбольного клуба и завершении карьеры, сообщает Zakon.kz.

По словам футболиста, все его детские мечты сбылись, и он решил, что "сейчас самое время довести это путешествие до конца".

Я всегда говорил, что после "Барселоны" не будет другой команды. Игра в эту субботу станет для меня последней на "Камп Ноу". Жерар Пике

Последней игрой Жерара Пике станет матч чемпионата Испании против "Альмерии" – пройдет 5 ноября на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

За "Барселону" Жерар Пике начал выступать в 2008 году. Клуб с 35-летним футболистом восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз – Кубок страны, шесть раз – Суперкубок. Вместе с каталонцами он трижды завоевывал Кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

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