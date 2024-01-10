Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике возвращается в футбол

Футбол Возвращение Игрока Фото: Instagram/3gerardpique
Знаменитый бывший игрок каталонской "Барселоны" Жерар Пике объявил о своем возвращении в футбол. 36-летний защитник планирует заняться тренерской деятельностью, сообщает Zakon.kz

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Известный в прошлом футболист "блауграны" недолго скучал по игре №1, чуть больше года прошло, как Пике завершил карьеру. Теперь он хочет испытать себя в роли футбольного наставника.

"Наступил новый год, тщательно все обдумав, решил вернуться в футбол. Я очень соскучился, возвращаюсь в качестве тренера. Подробностями поделюсь в конце недели". Жерар Пике

36-летний защитник "Барсы" Жерар Пике свой последний матч в карьере сыграл 5 ноября 2022 года в рамках Ла Лиги против "Альмерии". В майке "сине-гранатовых" он 9 раз выиграл чемпионат Испании, 6 раз – Кубок Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 раза – Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три мировых первенства среди клубов.

Футбол Возвращение Игрока

Фото: Instagram/3gerardpique

Пике 4 раза входил в символическую сборную мира по версии FIFA и 5 раз в символическую сборную Европы по версии УЕФА. В составе сборной Испании Жерар становился чемпионом Европы (2012) и чемпионом мира (2010). 

Жерар Пике известен тем, что был женат на колумбийской певице Шакире. От этого брака у пары родились два сына, Милан и Саша. 2 июня 2022 года семейная пара рассталась из-за измен со стороны Пике.

Читайте также

Антикор изучит деятельность Минтуризма и спорта
Антикор изучит деятельность Минтуризма и спорта
Футбол Лучший вратарь
Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вошел в список лучших голкиперов мира
Футбол Победа Ризеспор
"Бешикташ" Зайнутдинова разгромил "Ризеспор" в турецком чемпионате
Куандык Шынасилов
FIFA Жерар Пике УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: