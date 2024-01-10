Экс-игрок "Барселоны" Жерар Пике возвращается в футбол

Знаменитый бывший игрок каталонской "Барселоны" Жерар Пике объявил о своем возвращении в футбол. 36-летний защитник планирует заняться тренерской деятельностью, сообщает Zakon.kz

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Известный в прошлом футболист "блауграны" недолго скучал по игре №1, чуть больше года прошло, как Пике завершил карьеру. Теперь он хочет испытать себя в роли футбольного наставника.

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

"Наступил новый год, тщательно все обдумав, решил вернуться в футбол. Я очень соскучился, возвращаюсь в качестве тренера. Подробностями поделюсь в конце недели". Жерар Пике

36-летний защитник "Барсы" Жерар Пике свой последний матч в карьере сыграл 5 ноября 2022 года в рамках Ла Лиги против "Альмерии". В майке "сине-гранатовых" он 9 раз выиграл чемпионат Испании, 6 раз – Кубок Испании, 6 Суперкубков Испании, 3 раза – Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три мировых первенства среди клубов.





Фото: Instagram/3gerardpique

Пике 4 раза входил в символическую сборную мира по версии FIFA и 5 раз в символическую сборную Европы по версии УЕФА. В составе сборной Испании Жерар становился чемпионом Европы (2012) и чемпионом мира (2010).

Жерар Пике известен тем, что был женат на колумбийской певице Шакире. От этого брака у пары родились два сына, Милан и Саша. 2 июня 2022 года семейная пара рассталась из-за измен со стороны Пике.