61-летний житель Индонезии женился 88-й раз

61-летний фермер из Индонезии женился 88-й раз. Причем его новой спутницей жизни стала женщина, с которой он ранее уже вступал в брак, сообщает Zakon.kz.

В публикации NDTV отмечено, что мужчину зовут Каан. Его новой избранницей стала бывшая супруга, с 86-й свадьбы.

Он говорит, что, несмотря на то, что они расстались давно, "любовь между ними по-прежнему сильна".

Также сказано, что любвеобильный мужчина получил прозвище "Король Playboy".



Впервые, по словам Каана, он женился в 14 лет. Жена была старше его на два года.

Свои многочисленные женитьбы мужчина объясняет тем, что "не хочет совершать безнравственные поступки".

О том, сколько детей у мужчины после 87 браков, информации нет.

Ранее сообщалось, что 103-летний Фархуд аль-Мансури из Ирака женился на 37-летней избраннице, чтобы завести больше детей.