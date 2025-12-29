#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
504.6
594.27
6.48
Культура и шоу-бизнес

Александр Гордон удивил на свадьбе свою 23-летнюю шестую жену

Российский телеведущий и журналист Александр Гордон , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 06:20 Фото: ВКонтакте/Александр Гордон
61-летний российский телеведущий и журналист Александр Гордон спел для 23‑летней жены на их свадьбе "Серенаду Трубадура", сообщает Zakon.kz.

Юлия Барановская показала кадры со свадьбы давнего коллеги и друга Александра Гордона, который на днях женился в шестой раз. Его избранницей стала 23‑летняя художница Алина Михайлова. Судя по кадрам, торжество было тихим и немногочисленным.

Счастливый жених исполнял под аккомпанемент аккордеониста "Серенаду Трубадура". А в конце заключил в объятия свою супругу.

"Горько!" – воскликнула снимавшая происходящее Юлия Барановская.

Молодожены обошлись без традиционных свадебных нарядов: на Алине было светлое платье, а Александр остановил выбор на сером пиджаке и джинсах.

"Совет да любовь, мой любимый учитель, наставник и партнер Саша Гордон!", – высказалась Барановская.

Ранее участник группы "Ирина Кайратовна" впервые стал отцом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Женился 23-летний сын Михаила Круга
14:15, 03 октября 2025
Женился 23-летний сын Михаила Круга
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
13:29, 31 декабря 2024
Беременная жена Александра Петрова поделилась кадрами с Мальдив
Елена Малышева опубликовала кадры с золотой свадьбы Александра Маслякова
17:50, 09 сентября 2024
Елена Малышева опубликовала кадры с золотой свадьбы Александра Маслякова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: